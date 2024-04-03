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MHES 2024: российские премьеры


03.04.2024 13:33

 

 

В рамках выставки MHES 2024, которая будет проходить с 12 по 14 апреля в московской гостинице Edge Seligerskaya (Коровинское шоссе, д.10), российские производители аудиовидеооборудования и аксессуаров представят ряд новинок. Подробная информация – на сайте выставки.

 

В числе участников – компании, которые занимаются разработкой и производством акустических систем высокого класса. Это, например, фирмы Flying Lemon Audio и Ella Audio. Первая будет показывать на выставке двухполосные полочные системы для продвинутых аудиофилов, предъявляющих к колонкам особенно высокие требования, а также представит свою новую разработку, напольные громкоговорители, которые положили начало новой линейке фирменной High End акустики; прослушивание пройдёт на первом этаже, в зале «Истра». Вторая, Ella Audio, тоже представит свой новый проект, напольные колонки с динамиками Scan-Speak, Seas, Dynaudio и Accuton. Услышать, как они звучат, можно будет в зале «Свирь» на втором этаже отеля.

 

Hi-End Centre предлагает оценить качество акустических панелей российского производства; с их помощью будет выполнена акустическая обработка зала «Двина». Панели, которые выпускает компания Acoustic Shield, работают в широком диапазоне частот (от 125 до 5000 Гц) и разработаны с целью улучшить передачу средних и высоких частот. Панели сделаны из массива ясеня, они высокотехнологичны и красивы; используемая акустически прозрачная ткань –авторское решение Acoustic Shield. Там же, в «Двине», будут показаны басовые ловушки Acoustic Shield Tube Trap, эффективно поглощающие басовые волны в диапазоне от 15 до 200 Гц. Ловушки не требуют монтажа и могут применяться в любой комнате прослушивания.

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