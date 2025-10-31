Michelle, ma belle…

31.10.2025 19:50

Две новые модели проигрывателей виниловых дисков выпустила компания Michell Audio.

Одна из новинок – проигрыватель Gyro, пришедший на смену всем устройствам серии Gyrodec. Основа – та же, однако полностью переработанная. Субшасси – принципиально новое, цельносплавное; 19-мм шасси – из алюминия категории aerospace grade (такой применяется в ракетостроении) вместо использовавшегося в устройствах предыдущего поколения стандартного литья; доработана конструкция подвески. Тщательно рассчитанный вес и демпфирующая пена обеспечивают новый уровень борьбы с вибрациями. Изменился и внешний блок питания, он приобрёл большее сходство с фирменным фонокорректором Apollo, также недавно пополнившим ассортимент выпускаемой продукции.



Вторая новинка – модель Revolv. Массивная, без подвеса, она объединяет технологические решения, применявшиеся в устройствах серий Tecnodec и Gyro, в том числе ножки с наполнителем из сорботана, утяжелённый опорный диск и внешний блок питания. В стандартную комплектацию входят зажим и фирменная крышка Unicover. С вводом модели Revolv в свой ассортимент Michell Audio заполняет существовавший до недавнего времени пробел между проигрывателями Tecnodec начального уровня и новым Gyro.