ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Micro Hi-Fi: Pro-Ject держит марку


08.05.2026 12:38

 

 

Компания Pro-Ject Audio Systems, которую с начала 1990-х принято считать пионером в категории Micro Hi-Fi, выпустила два новых устройства для потоковой передачи аудио: компактный стример Stream Box E и миниатюрный стриминговый усилитель Wireless Box E.

 

Стример Stream Box E на базе WiM OS обладает высоким быстродействием, обеспечивает стабильное соединение и удобен в управлении; последнее осуществляется с помощью приложения Pro-Ject Home. Благодаря наличию встроенного предусилительного модуля Stream Box E универсален – его можно интегрировать в имеющуюся аудиосистему и использовать в качестве апгрейда традиционного усилителя или, наоборот, дополнить усилителем большой мощности и парой пассивных колонок, или подключить стример к активным громкоговорителям, минимизируя количество аудиокомпонентов. Рекомендуемая розничная цена устройства в Европе: 179 евро.

 

Вторая новинка – Wireless Box E, беспроводный усилитель с функцией стриминга, который превращает обычные пассивные акустические системы в активные и полностью беспроводные. Он подсоединяется напрямую к акустическим разъёмам колонки и устраняет необходимость в наличии отдельного усилителя. Благодаря фирменной технологии True Wireless Receiving усилитель получает аудиосигнал напрямую от источника, например, Pro-Ject Uni Box S3, и может быть использован для создания эффективных и гибких мультирум-систем. Установка и подключение предельно просты: приложение Pro-Ject Home находит усилитель автоматически. Для расширения возможностей устройства и использования его с колонками самых разных брендов производитель предлагает (опционально) кабель-удлинитель Connect it LS Flex. Мощность Wireless Box E: до 50 Вт / 4 Ом; поддерживается двухдиапазонное Wi-Fi подключение. Цена: 229 евро.

Связанные новости:
 Диалоги о виниле - 23.04.2026 14:59
 Разноцветный Pro-Ject - 17.04.2026 14:33
 Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S3 B – в продаже в РФ - 08.04.2026 14:17
 WiiM Sound: мультирум и акустическая коррекция - 28.10.2025 17:16
 Pro-Ject A1.2. Во-первых, это удобно… - 01.09.2025 11:03
 WiiM: прямой стриминг с YouTube Music - 12.08.2025 15:09
 WiiM без стриминга - 27.02.2025 02:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007