Micro Hi-Fi: Pro-Ject держит марку

08.05.2026 12:38

Компания Pro-Ject Audio Systems, которую с начала 1990-х принято считать пионером в категории Micro Hi-Fi, выпустила два новых устройства для потоковой передачи аудио: компактный стример Stream Box E и миниатюрный стриминговый усилитель Wireless Box E.



Стример Stream Box E на базе WiM OS обладает высоким быстродействием, обеспечивает стабильное соединение и удобен в управлении; последнее осуществляется с помощью приложения Pro-Ject Home. Благодаря наличию встроенного предусилительного модуля Stream Box E универсален – его можно интегрировать в имеющуюся аудиосистему и использовать в качестве апгрейда традиционного усилителя или, наоборот, дополнить усилителем большой мощности и парой пассивных колонок, или подключить стример к активным громкоговорителям, минимизируя количество аудиокомпонентов. Рекомендуемая розничная цена устройства в Европе: 179 евро.



Вторая новинка – Wireless Box E, беспроводный усилитель с функцией стриминга, который превращает обычные пассивные акустические системы в активные и полностью беспроводные. Он подсоединяется напрямую к акустическим разъёмам колонки и устраняет необходимость в наличии отдельного усилителя. Благодаря фирменной технологии True Wireless Receiving усилитель получает аудиосигнал напрямую от источника, например, Pro-Ject Uni Box S3, и может быть использован для создания эффективных и гибких мультирум-систем. Установка и подключение предельно просты: приложение Pro-Ject Home находит усилитель автоматически. Для расширения возможностей устройства и использования его с колонками самых разных брендов производитель предлагает (опционально) кабель-удлинитель Connect it LS Flex. Мощность Wireless Box E: до 50 Вт / 4 Ом; поддерживается двухдиапазонное Wi-Fi подключение. Цена: 229 евро.