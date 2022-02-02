ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Micro LED ТВ подешевеют


02.02.2022 10:30

 

 

Телевизоры Samsung анонсированной на выставке CES 2022 серии MicroLED, вероятно, будут намного дешевле моделей прошлого года. Для сравнения: ТВ с диагональю 89 дюймов, как ожидается, будет продаваться по цене 80 тысяч долларов, а 114-ая версия будет стоит 100 тысяч, то есть на 40% дешевле, чем 110-дюймовые телевизоры образца 2021.

 

Такая возможность появилась благодаря изменению производственного процесса: использовавшиеся ранее печатные платы будут заменены низкотемпературными поликристаллическими кремниевыми (LTPS) тонкопленочными транзисторами (TFT).

 

Раскрытие информации о ценах может говорить о том, что Samsung уверенно держит курс на перевод Micro LED телевизоров в категорию устройств массового спроса. Хотя, конечно, даже 80 тысяч долларов – сумма, всё ещё невероятно далекая от той, какую многие потребители готовы отдать за возможность смотреть любимые ТВ-шоу.

Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007