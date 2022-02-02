Micro LED ТВ подешевеют

02.02.2022 10:30 Телевизоры Samsung анонсированной на выставке CES 2022 серии MicroLED, вероятно, будут намного дешевле моделей прошлого года. Для сравнения: ТВ с диагональю 89 дюймов, как ожидается, будет продаваться по цене 80 тысяч долларов, а 114-ая версия будет стоит 100 тысяч, то есть на 40% дешевле, чем 110-дюймовые телевизоры образца 2021.

Такая возможность появилась благодаря изменению производственного процесса: использовавшиеся ранее печатные платы будут заменены низкотемпературными поликристаллическими кремниевыми (LTPS) тонкопленочными транзисторами (TFT).

Раскрытие информации о ценах может говорить о том, что Samsung уверенно держит курс на перевод Micro LED телевизоров в категорию устройств массового спроса. Хотя, конечно, даже 80 тысяч долларов – сумма, всё ещё невероятно далекая от той, какую многие потребители готовы отдать за возможность смотреть любимые ТВ-шоу. Вернуться к списку новостей