Microlab – эксклюзивно в Blade

31.05.2023 11:50

Blade начнёт продавать потребительскую электронику, выпускаемую под брендом Microlab: российская компания стала эксклюзивным поставщиком Microlab на территории РФ и Белоруссии.



Microlab Technology появилась в 1998 году в результате слияния американской International Microlab и китайской Shenzhen Microlab Technology. Название бренда также состоит из двух частей (micro – от «микроэлектроника», lab – от «лаборатория») и отражает подход компании к разработке фирменной продукции, высокотехнологичной и инновационной. Девиз компании – Just Listen («Просто послушай») – говорит сам за себя: достаточно один раз послушать продукцию Microlab, чтобы оценить её высокое качество.



Ассортимент выпускаемых устройств, пользующихся популярностью по всему миру, весьма разнообразен. В числе известнейших фирменных продуктов – акустическая система M200 2.1, положившая начало новой категории товаров на рынке мультимедийного аудио – аудиосистемам 2.1; она до сих пор остаётся одной из самых востребованных моделей Microlab. Компания имеет более 20 патентов. Производство располагается в городе Шеньчжэнь и занимает 150 тысяч квадратных метров; численность персонала – более 1000 человек.



