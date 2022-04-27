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Microsone: меньше не бывает


27.04.2022 10:00

 

 

Halter Technical выпускает наушники и гарнитуры для телерадиовещания и видеопроизводства. На выставке NAB Show 2022 компания, базирующаяся в Лос-Анжелесе, представила свою новую разработку – самые маленькие в мире беспроводные внутриканальные наушники.

 

Устройство под названием Microsone (с процессором Qualcomm QCC3020) создано для незаметного прослушивания. Оно полностью прячется в ушном канале и не имеет каких-либо кнопок, индикаторов, внешних антенн и пр. Внутри – подзаряжаемая батарейка; уровень заряда отображается на OLED-дисплее, которым оснащён кейс для подзарядки; он входит в комплект поставки. Как и обычные Bluetooth-модели для каждодневного использования, Microsone продаются парами, но пользоваться ими можно по одному – пока второй заряжается.

 

Для управления Microsone в Halter Technical разработали Control Pack. Устройство выглядит как профессиональный миниатюрный беспроводной носимый приёмник IFB и питается от двух батареек AA, которые можно заряжать, используя разъём USB-C. Control Pack способен принимать аналоговый аудиосигнал (от 100 Гц до 9 кГц) и ретранслировать его через Bluetooth 5 на Microsone и совместим со всеми аналоговыми FM-аудиопередатчиками, любой марки.

 

Комплект Microsone Discreet (два наушника, чехол для зарядки, управляющий модуль Microsone Control Pack, сетевое зарядное устройство USB и кабель) можно будет купить за 1200 долларов США, начиная с четвёртого квартала 2022 года. Приём заказов начнётся через месяц, 24 мая; первые покупатели получат большую скидку (для них будет действовать специальная цена – 800 долларов США).

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