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Микро Hi-Fi Panasonic


06.10.2026 17:04

 

 

Panasonic выпустил две Hi-Fi микросистемы со встроенными проигрывателями компакт-дисков: SC-PMX112 и SC-PM302.

 

Мощность более крупного комплекта SC-PMX112 – 180 Вт; устройство поддерживает двухполосное Wi-Fi подключение, Spotify Connect и интернет-радио, а также Bluetooth-стриминг с совместимого смартфона или планшета. Есть встроенный радиотюнер (DAB+, FM), можно воспроизводить записи с компакт-дисков или USB. Имеется оптический вход для подключения телевизора или цифрового источника аудиосигнала, линейный вход 3,5 мм для аналоговых источников и порт USB-A для воспроизведения и подзарядки. Кроме того, к системе можно подключить наушники и сабвуфер. Есть даже встроенные часы с функцией будильника. 

 

Hi-Fi система SC-PM302 – более миниатюрная, мощностью 60 Вт. Из возможностей: Bluetooth, CD, USB, DAB+ и FM, пять предустановленных режимов эквалайзера (как и в более крупной модели). Обе системы оснащаются цветными TFT-дисплеями (2,8 и 2,4 дюйма); в комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Меню – на 17 европейских языках.

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