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Микровибрационная щётка для виниловых игл


03.10.2023 16:29

 

 

Stylus Vibromatic Pro-Brush – новинка в ассортименте компании Analog Renaissance. Это щётка для чистки игл, используемых в проигрывателях виниловых дисков; принцип её действия основан на микровибрациях.

 

Щётка Stylus Vibromatic Pro-Brush пополнила фирменную серию аксессуаров PRO. Устройства из этой серии рассчитаны на опытных пользователей, внимательно следящих за состоянием своего проигрывателя виниловых пластинок и уделяющих немало времени поддержанию его в идеальной форме. Электрическая щётка Analog Renaissance Stylus Vibromatic Pro-Brush (она работает на батарейках ААА) служит для чистки игл звукоснимателей. Её вибромотор генерирует колебания, которые удаляют с поверхности иглы налипшие частицы грязи. Чтобы начать чистку, необходимо опустить иглу в подушку из карбоновых волосков, после чего нажать кнопку, которая включит электрощётку.

 

Вибрация волосков происходит с безопасной амплитудой и не может повредить иглу звукоснимателя. Специальная чистящая жидкость (она входит в комплект поставки) удаляет даже сложные загрязнения; если с первого раза полностью очистить иглу не удалось, следует капнуть жидкость – достаточно одной капли – на волоски подушки. Очищающий состав не содержит спирт и вредные растворители: им можно мыть любые иглы с любым типом крепления, включая так называемые bonded-иглы и иглы, приклеенные с помощью специальной смеси. Технология очистки микровибрациями безопасна и подходит даже для ежедневного использования. Цена щётки в российских Hi-Fi салонах – 9500 рублей.

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