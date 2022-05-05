Миллиард Blu-Ray на десяти сантиметрах

05.05.2022 09:53

В Японии изобрели новый метод изготовления тонких алмазных кристаллических пластин. Благодаря исключительно высокой чистоте алмазов на пластине диаметром 5 см можно хранить колоссальное количество данных – столько, сколько можно записать на миллиард Blu-Ray дисков!

Алмазы – один из самых многообещающих материалов, применяемых при создании квантовых компьютеров. Учёные из Японии предлагают использовать дефект алмазов, известный как NV-центр (nitrogen-vacancy center) или азото-замещённая вакансия. Это нарушение строения кристаллической решётки алмаза, которое возникает при удалении атома углерода из узла решётки и связывании образовавшейся вакансии с атомом азота. Если содержание азота не слишком велико, NV-центры можно использовать для хранения данных в форме квантовых битов (кубитов). До сих пор удавалось создавать или очень большие алмазные пластины – со слишком большим количеством азота, или пластины сверхчистые, но слишком маленькие, чтобы их можно было использовать для хранения данных. Однако исследователям из Университета Сага и компании Adamant Namiki Precision Jewellery Co. удалось создать новый метод производства сверхчистых алмазных пластин, достаточно больших для практического использования.

На одном Blu-Ray диске (при условии, что он однослойный) может храниться до 25 ГБ данных. На одной алмазной пластине, созданной по технологии, которая получила название Kenzan Diamond, можно хранить (пока только теоретически) столько же данных, сколько на миллиарде Blu-Ray дисков – до 25 эксабайт (один эксабайт = 10 в 18 степени байт). Сейчас команда учёных работает над тем, чтобы создать десятисантиметровые пластины. Уже в 2023 году их новый технологический метод может выйти на коммерческий рынок.

На фото: алмазная пластина, полученная новым методом, и пластина (квадрат слева) максимального размера, которого можно было достичь, используя старые методы производства.