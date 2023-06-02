Mimono: милота, да и только

02.06.2023 10:56

«А хотите — я его стукну?! Он станет фиолЭтовый…» Помните менявший цвет Индикатор из мультфильма «Тайна третьей планеты»? Проектор Mimono очень на него похож. А ещё – на висящего вниз головой ленивца…



Забавное устройство – портативный лазерный проектор, который может проецировать изображение с разрешением 1080 x 720 пикселей размером до 150 дюймов по диагонали, но, к сожалению, не обладает высокой яркостью: световой поток Mimono – всего 120 люмен. Зато есть встроенный элемент питания, рассчитанный на четыре часа работы проектора без подключения к электросети. С помощью четырёх гибких ножек на корпусе проектор можно не только поставить на любую поверхность, выровняв его положение, но и подвесить «вниз головой», прицепив к… да хоть к ветке дерева или перекладине солнечного зонта, установленного в вашем дворе. Пятый «отросток» (он расположен сверху, а не снизу, как остальные) можно использовать как стабилизатор, крючок или ручку для переноски.



Несмотря на миниатюрность, Mimono имеет вполне «взрослые» возможности: есть автофокус, коррекция трапецеидальных искажений и функция автопереворота изображения. Подключение к смартфону, планшету, телевизору и пр. осуществляется не по Wi-Fi, а через HDMI порт; соединение с внешним (сторонним) динамиком – беспроводное, по Bluetooth. Корпус проектора «обёрнут» в мягкий силикон (несколько цветов). Устройство работает абсолютно бесшумно, поскольку не снабжено системой вентиляции: охлаждение обеспечивает алюминиевое шасси с радиатором. Размеры Mimono: 12 x 8,5 см, 27 см в высоту; вес – 420 г. Создатели проектора-малютки планируют начать продажи Mimono в августе – если соберут достаточно средств для его производства.



