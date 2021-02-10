Мини-ЦАП Sound Blaster PLAY! 4

10.02.2021 11:35

Sound Blaster PLAY! 4 (Creative Technology) – миниатюрный USB ЦАП с новейшим программным обеспечением SmartComms Kit (для Windows), технологией VoiceDetect и двунаправленным шумоподавлением.

Это мультиплатформенное устройство – очень простое в использовании, работает с ПК, Mac, PS5, PS4 и Nintendo Switch, отлично подходит для проведения конференций. Технология VoiceDetect автоматически включает микрофон, как только пользователь начинает говорить, и так же автоматически отключает его, если пользователь молчит, поэтому пользоваться кнопкой Mute во время разговора не нужно. Двунаправленное шумоподавление отсекает лишние звуки с обеих сторон, позволяя собеседникам отчётливо слышать речь друг друга.

Максимальное качество воспроизведения: 24 бит / 192 кГц; соотношение сигнал/шум составляет 110 дБ. Пользователь может индивидуально настроить звучание с помощью динамического эквалайзера. В России Sound Blaster PLAY! 4 появится в продаже в ближайшее время.