Мини-сабвуфер Sonos: догадки и предположения

30.11.2021 20:03

Один из обладателей компонентов Sonos опубликовал информацию, которую он обнаружил в фирменном приложении S2. Речь идёт о так называемом Sub Mini – похоже, эта модель скоро появится в ассортименте производителя.

Неожиданное открытие было сделано после того, как пользователь нажал кнопку «Больше информации» ('More information'), пытаясь добавить в свою систему Sonos второй фирменный сабвуфер Sub (Gen 3). При этом на экране появился текст о том, что данную опцию не поддерживает Sonos Sub Mini. В S2 есть и некое подобие описания нового продукта: упоминается «сабвуфер цилиндрической формы небольшого размера». При этом существующие фирменные сабы – устройства довольно большие, и описанию в приложении не соответствуют.

Поскольку компания не выпускает сабвуфер под таким названием и с такой «внешностью», пользователь сделал вывод, что упомянутая модель только готовится к выпуску. А наличие информации о ней в приложении может говорить о том, что релиз состоится в ближайшем будущем.