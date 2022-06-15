Миниатюризация KEF: версия 2

15.06.2022 13:05

У KEF ещё одна новинка! На смену полюбившимся многим аудиофилам симпатичным компактным беспроводным колонкам LSX пришла модель второго поколения, KEF LSX II. Производитель обещает, что обладатели обновлённой версии будут в полном восторге от покупки. Официальная презентация новых беспроводных акустических систем KEF LSX ll состоится 23 июня 2022 года.



Акустическая система KEF LSX II разработана на беспроводной платформе W2, комплектуется фирменными драйверами Uni-Q 11-го поколения, адаптированными специально под новую модель. Колонки универсальны, имеют широчайшие возможности подключения и стриминга. Airplay 2, Chromecast, Bluetooth, Wi-Fi, поддержка всех основных музыкальных сервисов и аудиоформатов, включая DSD, MQA и PCM вплоть до 24 бит / 384 кГц. Возможности подключения к ТВ, ноутбукам и прочим устройствам: USB-C, HDMI ARC, аналоговый вход, выход для сабвуфера. Никаких хлопот с подготовкой аудиосистемы к работе: вы просто подсоединяете колонки к ТВ, планшету, игровой консоли или проигрывателю винила – и можно начинать прослушивание. Мощность системы: НЧ 70 Вт (усилитель класса D), ВЧ 30 Вт (класс D), максимальный уровень звукового давления 102 дБ.



LSX II выпускаются в пяти цветах: белый матовый (Mineral White), сияющий красный (Lava Red), чёрный (Carbon Black) с тканевой отделкой, синий (Cobalt Blue, корпуса также обтянуты тканью). Есть ещё вариант с текстилем: он называется Soundwave или Terence Conran Edition, по имени дизайнера Теренса Конрана. Рисунок на ткани песочного оттенка имитирует пустынные барханы. KEF выпускает подходящие к колонкам по цвету подставки и крепления: напольные стойки S1, настольные подиумы P1 и настенные крепления B1.

Подробную информацию о новинке можно получить у официального дистрибьютора продукции KEF в России, компании MMS Cinema.



