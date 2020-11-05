ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Миниатюризация в быту и учёбе


05.11.2020 15:32

 

 

Компания Anker Innovations, выпускающая «умные» гаджеты, представила свою новую разработку – миниатюрный DLP проектор Nebula Capsule Max с разрешением 720p.

 

Размер проецируемого изображения – до 100 дюймов (диагональ), световой поток 200 ANSI люмен. Проектор включается почти мгновенно; имеет функции автофокуса и коррекции трапецеидальных искажений. Производитель рассчитывает, что новинка будет востребована не только в качестве компактного устройства для домашних развлечений: проектор может оказаться весьма эффективным решением в условиях, когда многие учащиеся вузов вынуждены заниматься дома, а не в стенах колледжей и университетов.

 

Nebula Capsule Max создан на базе Android 8.1; он обеспечивает возможность стриминга с YouTube, Hulu, Netflix и пр. Аккумулятор мини-проектора рассчитан на 3-4 часа работы.

Связанные новости:
 Портативный Acer для домашнего кинотеатра  - 02.11.2020 16:49
 HomePod mini: презентация состоялась - 14.10.2020 10:21
 Full HD проектор для смартфонов - 31.07.2020 10:46
 Тренд: ЗОЖ. Что нужно знать интегратору - 10.03.2020 14:17
 «Элитные» проекторы для дома от ViewSonic - 05.03.2020 12:47
 Портативный музыкальный плеер Shanling Q1 - 22.01.2020 11:39
 TWS-наушники Anker Soundcore Liberty 2 Pro  - 11.12.2019 09:00
 Просто космос! - 28.10.2019 11:35
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007