Миниатюризация в быту и учёбе

05.11.2020 15:32

Компания Anker Innovations, выпускающая «умные» гаджеты, представила свою новую разработку – миниатюрный DLP проектор Nebula Capsule Max с разрешением 720p.

Размер проецируемого изображения – до 100 дюймов (диагональ), световой поток 200 ANSI люмен. Проектор включается почти мгновенно; имеет функции автофокуса и коррекции трапецеидальных искажений. Производитель рассчитывает, что новинка будет востребована не только в качестве компактного устройства для домашних развлечений: проектор может оказаться весьма эффективным решением в условиях, когда многие учащиеся вузов вынуждены заниматься дома, а не в стенах колледжей и университетов.

Nebula Capsule Max создан на базе Android 8.1; он обеспечивает возможность стриминга с YouTube, Hulu, Netflix и пр. Аккумулятор мини-проектора рассчитан на 3-4 часа работы.