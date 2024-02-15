Миниатюрный проектор Hisense с поддержкой Dolby Vision

15.02.2024 15:34

Первый в мире миниатюрный Dolby Vision проектор поступил в продажу в России. Устройство под названием Laser Mini Projector C1, выпускаемое компанией Hisense, оснащается трёхцветным лазерным источником света TriChroma и обеспечивает изображение 4K UHD.



Помимо Dolby Vision, новинка поддерживает HDR10 и HLG. Яркость в 1600 ANSI люмен означает, что «картинка» будет высокого качества даже при просмотре в условиях средней степени освещённости. Фокусировка и настройка геометрии экрана осуществляется автоматически, с помощью системы AutoMagic с высокоточным двойным модулем CMOS, лазерным радаром ToF и высокочувствительным датчиком освещённости, калибруемым с помощью нейросети. Размер проецируемого изображения – от 65 до 300 дюймов по диагонали; проектор при этом должен находиться от поверхности-экрана на расстоянии от 1,73 до 7,97 метра соответственно.



Чистое и громкое звучание обеспечивают два встроенных Dolby Atmos-динамика мощностью 10 Вт каждый. Операционная система VIDAA U6 проста и стабильна в эксплуатации. Есть возможность голосового управления. К мини-проектору можно подключить игровую консоль или персональный компьютер; технология MEMC анализирует движение в кадре и компенсирует разрывы и задержки. Источник света в Hisense Laser Mini Projector C1 рассчитан более чем на 25000 часов работы.



