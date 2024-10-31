Миниатюрный Ruark R-CD100

31.10.2024 13:52

Компания Ruark анонсировала начало продаж фирменного проигрывателя компакт-дисков R-CD100. Пока принимаются предзаказы, отгрузки начнутся в ноябре нынешнего года.



CD-проигрыватель Ruark R-CD100 оснащается высококачественным CD-приводом, читает диски CD-DA, CD-R и CD-RW, подключается к другим устройствам из фирменной линейки 100 Series входящим в комплект поставки кабелем USB-C. Размеры плеера (ВхШхГ): 45 х 175 х 167 мм, вес 1,2 кг. Отделка корпуса: древесина ореха, шлифованный алюминий.



Миниатюрное устройство (на первой фотографии новинка показана рядом с фирменной аудиосистемой R410; на второй – рядом с музыкальной консолью R610 и полочными акустическими системами Sabre-R) работает очень тихо благодаря тому, что CD-механизм изолирован от корпуса и акустически развязан с поверхностью, на которой стоит плеер. Диски загружаются через слот на передней панели. Там же расположена небольшая кнопка для извлечения диска и светодиодный индикатор, показывающий, включён ли аппарат.



