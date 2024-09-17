Миниспикер, максизвук

17.09.2024 12:42

Miniroll – новинка бренда Ultimate Ears, самая маленькая (и при этом довольно мощная) акустическая система, которая выпускается под этой торговой маркой. Колонка представляет собой уменьшенную версию фирменной модели Roll.

Приплюснутый круглый в сечении корпус Bluetooth-колонки настолько мал, что громкоговоритель можно носить в кармане, а благодаря ремешку для переноски его можно повесить на запястье или на руль велосипеда, пристегнуть к рюкзаку и т.д. Декор колонки функционален: большущие «плюс» и «минус» – это кнопки, с помощью которых можно менять уровень громкости, увеличивая или уменьшая его. Другие элементы управления (кнопка включения/выключения, воспроизведения и постановки на паузу) расположены сбоку. Предусмотрен режим PartyUp (с поддержкой Auracast) для синхронизации звучания нескольких подключённых друг к другу громкоговорителей Miniroll. Подзарядка аккумулятора колонки осуществляется через порт USB-C. Защита от пыли и влаги: IP67.

Максимальный уровень громкости в 85,5 дБ достигается благодаря активному динамику диаметром 45,6 мм и пассивному радиатору 37,75 x 65 мм. Полной зарядки аккумулятора хватает на 12 часов автономной работы. Цвета корпуса: чёрный, синий, серый, розовый. Стоит колонка 80 долларов США: Miniroll – не только самый маленький спикер в модельном ряду Ultimate Ears, но и самый дешёвый.



