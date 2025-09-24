ВХОД НА САЙТ

Мир домашних развлечений с Hisense и Devialet


24.09.2025 22:15

 

 

Инженеры Hisense разработали три новые линейки продуктов для домашнего применения со встроенными аудиорешениями французского бренда Devialet. Устройства отмечены сертификатом Tuned by Devialet.

 

Новинки – модели Hisense HT Saturn, Hisense L9Q, а также Hisense 65U7Q и 65U8Q. Первый продукт – акустическая система 4.1.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X. Она оснащается четырьмя динамиками объёмного звучания и встроенным сабвуфером. Благодаря технологии Hi-Concerto HT Saturn можно подключать к телевизорам Hisense, объединяя все динамики в единую систему.

 

Hisense L9Q – лазерный телевизор с яркостью 5000 люменов и контрастностью 5000:1. Он обеспечивает изображение с реалистичной глубиной и высокой детализацией. Поддерживается технология Dolby Atmos. Устройство имеет сертификацию IMAX Enhanced. Встроенная аудиосистема – конфигурации 6.2.2.

 

Изображение на экранах телевизоров Hisense 65U7Q и 65U8Q характеризуется высокой чёткостью, яркостью, контрастностью и реалистичностью благодаря технологии подсветки MiniLED PRO и нейропроцессору Hi-View AI Engine PRO. Есть игровой режим Game Mode Ultra с частотой обновления 165 Гц. Встроенная аудиосистема  2.1.2/4.1.2 – с поддержкой Dolby Atmos.

