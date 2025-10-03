ВХОД НА САЙТ

Мир хорошего звука: ориентируемся по Compass’у


03.10.2025 16:07

 

 

Compass Collection – новая серия устройств, выпускаемых канадской компанией Simaudio под брендом MOON. Simaudio позиционирует эту линейку на ступень ниже флагманской North Collection и её появлением даёт возможность приобщиться к миру высококлассных High End аудиосистем более широкому кругу потребителей.

 

Первой моделью новой серии стал сетевой проигрыватель/усилитель MOON 371. Как и всю фирменную продукцию, его характеризуют премиальное качество сборки, тщательно продуманный набор функций, универсальность и изысканный дизайн. В новинке используются инженерные решения и технологии, применяемые во флагманской линейке North, в частности, фирменный гибридный блок питания MHP (MOON Hybrid Power supply), обеспечивающий стабильность работы всех цепей, и система подавления искажений MDCA (MOON Distortion Cancelling Amplifier), благодаря которой «звук остаётся кристально чистым, динамичным и линейным». Встроенный фонокорректор совместим с картриджами MM и MC. На цветном дисплее диагональю 17 см отображаются обложки альбомов, информация о треках, используемые настройки. Для управления устройством (а также будущими моделями серии) разработан пульт CRM-4.

 

Фирменная платформа MiND 2 обеспечивает владельцам MOON 371 доступ к основным потоковым сервисам: Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify. Поддерживаются Apple AirPlay, Roon Ready, Qobuz Connect, Spotify Connect и Tidal Connect, а также подключение по Bluetooth. Основные технические характеристики MOON 371 из Compass Collection: выходная мощность 100 Вт / 8 Ом или 200 Вт / 4 Ом, усиление 40 дБ, частотный диапазон 5 Гц – 100 кГц +0/-3 дБ. Размеры (ШхВхГ): 42,9 × 8,7 × 38,5 см, вес 9 кг. В продаже новый усилитель появится в ноябре 2025 года, а российские эксперты смогут поближе познакомиться с новинкой уже через неделю, на закрытом пресс-показе в рамках выставки Hi-Fi & High End Show.

Комментарии

2007