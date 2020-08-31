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Мир после пандемии: в кино можно, но осторожно


31.08.2020 10:57

 

 

Дизайнеры студии Layer разработали кинотеатральные кресла Sequel Seat. Модель создана с учётом требований к эпидемиологической безопасности посетителей: по мнению дизайнеров, именно такими – или похожими – креслами следует оборудовать коммерческие кинотеатры, чтобы свести к минимуму возможность заражения зрителей в периоды эпидемий.

 

Одна из особенностей Sequel Seat – специальный тканый материал, волокна которого пропитаны оксидом меди, имеющим антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства. Обивка непромокаемая и устойчивая к различным видам загрязнений, а само кресло сконструировано таким образом, чтобы свесит к минимуму количество стыков и щелей, в которых может скапливаться грязь. Сумку или другие личные вещи можно убрать в отсек между двумя соседними креслами: туда встроены ультрафиолетовые лампы, которые обеззараживают помещённые в отсек предметы. Такие же лампы есть в спинке каждого кресла.

 

Кресла можно монтировать в ряды любой длины, что делает их универсальным решением для кинотеатров любой площади. Номера рядов имеют LED-подсветку и проецируются на пол, в проход между креслами, чтобы зрителям было удобнее находить свои места. Съёмные защитные экраны из плексигласа обеспечивают дополнительную защиту для зрителей, сидящих в соседних креслах. На небольшой поворотный столик можно поставить стакан и контейнер с едой. В подлокотники встроена панель управления для изменения положения спинки кресла и его нижней части; при желании кино можно смотреть лёжа.
Финансовые потери публичных кинотеатров из-за пандемии колоссальны.

 

Основатель Layer дизайнер Бенджамен Хуберт (Benjamin Hubert) считает, что кресла нового образца помогут исправить ситуацию: люди будут меньше бояться заражения и станут ходить в кино чаще.

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