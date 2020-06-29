Мир после пандемии

29.06.2020 07:02

Драматический театр Berliner Ensemble продемонстрировал, как будут выглядеть его зал в новой реальности, созданной пандемией COVID-19.



В Германии театры должны открыться в сентябре. Их владельцы обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции (минимум 1,5 м). Чтобы выполнить это требование, в берлинском драмтеатре нужно убрать около 500 из имеющихся 700 кресел – то есть 70% посадочных мест. Каждый второй ряд кресел должен быть убран полностью, а оставшиеся кресла – по одному или по два – расположены на удалении от соседних. Изображение зала было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте театра.



Арт-директор Berliner Ensemble утешает себя и зрителей тем, что «зал теперь выглядит как инсталляция, а к своему месту стало намного проще подойти». Кроме того, руководство театра планирует воспользоваться предоставившейся возможностью отреставрировать временно убранные из зала кресла – они не менялись с 1949 года.



Кроме увеличенного расстояния между креслами, обязательными являются и другие требования: бесконтактная проверка билетов, защитные маски на лицах зрителей (их можно будет снять после того, как посетители займут свои места), меры, препятствующие образованию скоплений людей; в зал зрителей будут впускать небольшими группами – максимум по шесть человек. Интересно, последуют ли другие театры и кинотеатры примеру Berliner Ensemble, или достаточно будет просто ограничить число посетителей во время каждого спектакля/сеанса и рассадить их подальше друг от друга?