ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Мир после пандемии


29.06.2020 07:02

 

 

Драматический театр Berliner Ensemble продемонстрировал, как будут выглядеть его зал в новой реальности, созданной пандемией COVID-19.

 

В Германии театры должны открыться в сентябре. Их владельцы обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции (минимум 1,5 м). Чтобы выполнить это требование, в берлинском драмтеатре нужно убрать около 500 из имеющихся 700 кресел – то есть 70% посадочных мест. Каждый второй ряд кресел должен быть убран полностью, а оставшиеся кресла – по одному или по два – расположены на удалении от соседних. Изображение зала было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте театра.

 

Арт-директор Berliner Ensemble утешает себя и зрителей тем, что «зал теперь выглядит как инсталляция, а к своему месту стало намного проще подойти». Кроме того, руководство театра планирует воспользоваться предоставившейся возможностью отреставрировать временно убранные из зала кресла – они не менялись с 1949 года.

 

Кроме увеличенного расстояния между креслами, обязательными являются и другие требования: бесконтактная проверка билетов, защитные маски на лицах зрителей (их можно будет снять после того, как посетители займут свои места), меры, препятствующие образованию скоплений людей; в зал зрителей будут впускать небольшими группами – максимум по шесть человек. Интересно, последуют ли другие театры и кинотеатры примеру Berliner Ensemble, или достаточно будет просто ограничить число посетителей во время каждого спектакля/сеанса и рассадить их подальше друг от друга?

Связанные новости:
 Philips посчитает всех - 26.06.2020 11:20
 В кинозал на автомобиле - 27.05.2020 07:09
 Кому пандемия, а кому и перспективы роста - 12.05.2020 11:05
 Кино в карантине - 17.03.2020 07:00
 Премиальный домашний кинозал от Procella Audio и Trinnov Audio - 23.01.2020 11:40
 «Живая» музыка: впервые в Dolby Atmos - 02.12.2019 15:20
 Компания Netflix купила легендарный кинотеатр - 02.12.2019 11:25
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007