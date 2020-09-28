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Мираж? Нет, реальность от Christie


28.09.2020 12:08

 

 

4K видеопроекторы нового поколения Mirage SST RGB pure laser от Christie имеют тот же форм-фактор, что и первая модель серии, однако их источник света мощнее: яркость новинки 50000 люмен против «старых» 35000.

 

Запатентованная электронная платформа TruLife обеспечивает разрешение 4К при частоте 120 кадров в секунду (при наличии дополнительной лицензии – 2К при частоте 480 кадров в секунду): изображение получается детализированным, без размытия. Цветовая гамма приближается к полному цветовому пространству Rec. 2020. Новые Mirage SST совместимы с фирменным решением Christie Mystique: оно позволяет решить проблемы блендинга и коррекции изображения, возникающие при работе с массивом проекторов и обеспечивает бесшовный блендинг на протяжении всего срока службы устройства.

 

Проекторы Mirage SST оснащаются подсоединяемой по оптоволокну ультракомпактной проекционной головкой весом около 50 кг, а также удалённым источником света; его расположить на расстоянии до 50 м от головки. Линейка 4K объективов высокой яркости включает в себя 10 моделей: от сверхкороткофокусного (UST) с проекционным отношением 0,38:1 до длиннофокусного 7,69:1, а также восемь объективов высокой контрастности (от 2000:1 до 5000:1).

 

Cristie Mirage SST способны решать весьма сложные задачи; они представляют эффективное инсталляционное решение в условиях, когда пространство для установки ограничено, а требования к яркости и чёткости изображения высоки. Кроме того, это довольно компактные для своего класса устройства, работающие практически бесшумно. Производитель рекомендует их для использования в парках аттракционов, купольных залах, планетариях, а также для крупномасштабного видеомэппинга.

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