Мириады звёзд хай-фая...

20.03.2023 10:10

«Звёздная» Hi-Fi техника Myryad Systems с марта 2023 года представлена в портфолио TechnoLogica. Именитый британский производитель и российская дистрибьюторская компания заключили соглашение об эксклюзивных правах TechnoLogica на продажу и продвижение продукции европейского бренда.



С момента основания в 1995 году и появления первого фирменного устройства, интегрального усилителя MI 120, Myryad Systems выпускает высококачественные компоненты, которые неоднократно получали самые высокие оценки аудиокритиков. Усилители Myryad используются многими звукозаписывающими студиями, а разработанное инженерами Myryad специальное контрольное оборудование применяют такие известнейшие британские производители акустических систем, как B&W, Tannoy, Monitor Audio, Mission…



«Фирменный стиль» устройств, выпускаемых Myryad Systems: отличный звук, простота управления, высокая надёжность. В числе прочих выпускаемых моделей – две устройства знаменитой серии Z: CD проигрыватель и цифровой медиаплеер Z310 и интегральный усилитель с функцией медиаплеера Z350, собранные на комплектующих Sanken, Vishay, Nichicon. Обе модели разрабатывались для работы в связке и, как утверждает производитель, имеют наивысшую степень совместимости по всем параметрам.





