Мировая премьера Samsung

12.01.2026 14:49

Вслед за LG компания Samsung объявила о мировом первенстве, но на этот раз речь идёт о первом в мире телевизоре на базе технологии Micro RGB с размером экрана 130 дюймов по диагонали.



Премьера новинки состоялась на выставке CES 2026. Модель R95H, как сообщается в пресс-релизе, задаёт новое направление в дизайне ультрапремиальных телевизоров. Как и в случае с LG Wallpaper, за основу взято уже реализованное решение, Timeless Frame. Впервые оно было применено в 2013 году, а теперь дополнено запатентованной технологией Glare Free, которая сводит к минимуму отражения, возникающие при просмотре в условиях высокой освещённости. Телевизор можно вешать на стену или ставить на пол – рамка выполняет роль подставки.



ИИ-технологии обработки изображения Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Colour Booster Pro и Micro RGB HDR Pro обеспечивают естественную цветопередачу и чёткость «картинки», а технология Micro RGB Precision Colour 100 – 100% цветового охвата BT.2020. Поддерживаются технологии HDR10+ Advanced и Eclipsa Audio (в рамку дисплея интегрированы несколько динамиков). Благодаря усовершенствованной версии программного обеспечения Samsung Vision AI Companion пользователям доступны диалоговый поиск, проактивные рекомендации и всевозможные функции и приложения на основе ИИ, такие, как AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot и Perplexity.