ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Мировая премьера Samsung


12.01.2026 14:49

 

 

Вслед за LG компания Samsung объявила о мировом первенстве, но на этот раз речь идёт о первом в мире телевизоре на базе технологии Micro RGB с размером экрана 130 дюймов по диагонали.

 

Премьера новинки состоялась на выставке CES 2026. Модель R95H, как сообщается в пресс-релизе, задаёт новое направление в дизайне ультрапремиальных телевизоров. Как и в случае с LG Wallpaper, за основу взято уже реализованное решение, Timeless Frame. Впервые оно было применено в 2013 году, а теперь дополнено запатентованной технологией Glare Free, которая сводит к минимуму отражения, возникающие при просмотре в условиях высокой освещённости. Телевизор можно вешать на стену или ставить на пол – рамка выполняет роль подставки.

 

ИИ-технологии обработки изображения Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Colour Booster Pro и Micro RGB HDR Pro обеспечивают естественную цветопередачу и чёткость «картинки», а технология Micro RGB Precision Colour 100 – 100% цветового охвата BT.2020. Поддерживаются технологии HDR10+ Advanced и Eclipsa Audio (в рамку дисплея интегрированы несколько динамиков). Благодаря усовершенствованной версии программного обеспечения Samsung Vision AI Companion пользователям доступны диалоговый поиск, проактивные рекомендации и всевозможные функции и приложения на основе ИИ, такие, как AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot и Perplexity.

Связанные новости:
 Стриминговые усилители Onkyo  - 15.01.2026 13:59
 Procella IMMERSIO: новая концепция - 14.01.2026 15:16
 Кино уровня High End: UST-проекторы AWOL Vision - 12.01.2026 14:06
 LG Wallpaper: возвращение легенды - 12.01.2026 13:36
 Чистый звук Samsung - 30.12.2025 14:59
 Новое в беспроводных технологиях: Displace Pro TV 2 - 30.12.2025 14:26
 Samsung и LG идут в Micro RGB - 22.12.2025 15:18
 115-дюймовый ТВ Samsung Micro RGB  - 18.08.2025 14:22
 Samsung HW-QS700F: вешать или класть? - 21.01.2025 12:09
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007