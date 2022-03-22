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Mission 770: винтаж по-новому


22.03.2022 12:14

 

 

Легендарная Mission 770 возвращается: компания из Великобритании возобновила производство полочной акустической системы, впервые выпущенной в 1977 году. Считается, что Mission 770 оказала большое влияние на аудиорынок и его дальнейшее развитие.

 

Отличительными особенностями базовой модели были точность и чистота воспроизведения вкупе с плотным басом. Именно такого звучания попытались добиться инженеры Mission, работая над обновлёнными 770. Они разработали новый полипропиленовый драйвер, сохранив все преимущества оригинальной конструкции. Конус динамика стал более жёстким, а корпус колонки и порт рефлектора перенастроены на очень низкую частоту, чтобы добиться широкой полосы пропускания и хорошо артикулированного баса ниже 30 Гц. Оригинальные Mission 770 были «заточены» на работу с виниловыми проигрывателями; современная версия заявлена как универсальная, равно эффективная как с цифровыми, так и с аналоговыми источниками. Для этого верхнечастотные динамики снабдили облегчёнными куполами из микрофибры. Стенки корпуса новинки представляют собой двуслойный «сэндвич» из МДФ высокой плотности и ДСП, скреплённых клеем с высокими демпфирующими свойствами.

 

Весь производственный процесс осуществляется на фабрике в Великобритании. Колонки поставляются в комплекте с напольными стойками. В продаже новинка появится к концу марта. Предусмотрены два варианта отделки натуральным шпоном: «орех» или «чёрное дерево». Рекомендованная розничная цена за пару в Великобритании составит 3500 фунтов стерлингов.

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