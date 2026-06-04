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Мистер Икс из Дании


04.06.2026 14:35

 

 

Производитель из Дании Raidho Acoustics анонсировал свою новую разработку – трёхполосные напольные акустические системы X2.8.

 

Колонки собираются вручную и комплектуются фирменными драйверами, которые разработаны и изготавливаются на собственной фабрике Raidho. Два басовика – восьмидюймовые, из алюминия и керамики, с жёсткими мембранами с самодемпфированием. Как утверждается в пресс-релизе, такое конструктивное решение «обеспечивает глубокие басы без ущерба для точности воспроизведения». Заявленная глубина баса: 32 Гц. За верхние частоты отвечает ленточный твитер, тоже фирменный; Raidho сообщает, что подвижная масса такого твитера примерно в 50 раз меньше, чем у обычного купольного. Данные о том, какими среднечастотными динамиками оснащаются колонки, в пресс-релизе отсутствуют. 

 

Информации о новинке вообще очень мало. Известно, что кроссоверы также собираются вручную с использованием компонентов Mundorf и кабелей Nordost. Подробных технических характеристик нет, размеры колонки не указываются, зато анонсированы варианты отделки X2.8: чёрный глянец, белый глянец, ореховый шпон. Производитель обещает поделиться подробностями в июле и сообщает, что купить новинку можно будет за 27-30 тысяч евро в зависимости от отделки.

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