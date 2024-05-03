Mitchell & Brown: британский звук

03.05.2024 11:59

Mitchell & Brown – британский ТВ-бренд, появившийся в 1996 году. Под этой торговой маркой выпускаются различные модели телевизоров, предназначенные только для внутреннего рынка и разрабатываемые с учётом вкусов и потребностей британских потребителей.



Недавно в ассортименте бренда появился 2.1-канальный саундбар Symphony BAR400, который поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером. Устройство оснащается портом HDMI ARC, USB, цифровым и AUX разъёмами, поддерживает подключение по Bluetooth и оснащается встроенным усилителем мощностью 400 Вт. Звуковая панель предназначена для повышения качества телевизионного звука и может также использоваться для воспроизведения аудио со смартфона, планшета и других гаджетов. Сложная настройка не требуется. Когда саундбар выключен, телевизор автоматически возвращается к воспроизведению звука через собственные динамики.



В комплект поставки входит пульт дистанционного управления, используя который можно, в том числе, настроить низкие частоты. На верхней панели саундбара имеется панель управления. С её помощью можно менять уровень громкости и выбирать способ подключения; выбор сопровождается звуковой индикацией и голосовым оповещением.



