Мюнхен, прощай, Вена, встречай

28.02.2025 01:05

С 15 по 18 мая в Мюнхене пройдёт – уже в сорок второй раз – международная выставка аудиотехники и технологий High End 2025. Столица Баварии была домом для High End Show 21 год. В следующем году выставка переедет в Вену.



На сегодня своё участие подтвердили более 500 компаний. Одним из разделов выставки станет экспозиция IPS (International Parts + Supply), где свою продукцию и технологии будут представлять поставщики комплектующих, с выделенной зоной для OEM/ODM-производителей. Организаторы обещают расширенную экспозицию наушников: больше площадь, больше количество участников.



В прошлом году выставку посетили более 22 тысяч человек. Площадь всех выставочных залов составила более 30 тысяч квадратных метров, но даже её оказалось мало для того, чтобы вместить всех желающих увидеть последние новинки аудио и видеотехники: в некоторых случаях приходилось ограничивать доступ в те или иные залы, чтобы избежать давки.





