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Мюнхенская «угадай-ка»


28.04.2021 13:13

 

 

Чехарда с отменой и возобновлением нормальной работы выставок продолжается. Не прошло и месяца с момента, когда организаторы High End Show в Мюнхене объявили о том, что все выставочные места раскуплены, и мероприятие пройдёт в первой декаде сентября. А вчера они снова огорошили участников информацией о переносе…

 

Решение объясняется «переоценкой текущей ситуации и возможности провести столь масштабное мероприятие в традиционном формате». Новые даты: 19-22 мая, то есть те дни, в которые выставка и проходила раньше – вот только нынешний 2021 год придётся пропустить…

 

Руководство High End Society Service GmbH пояснило, что все в компании были уверены – выставка пройдёт в сентябре, и будет максимально безопасной для участников и посетителей. Однако общая эпидемиологическая обстановка в мире свидетельствует о том, что ситуация если и улучшается, то слишком медленно, и пока остаётся слишком изменчивой. Организаторы побоялись, что выставку придётся отменить в последний момент, и приняли решение подождать до лучших времён.

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