MM-картриджи Ortofon Concorde Music

29.08.2024 14:54

Четыре новые модели MM-картриджей Ortofon серии Concorde Music теперь могут приобрести и российские поклонники винила: картриджи Red, Blue, Bronze и Black поступили в продажу и доступны в магазинах авторизованных дилеров. Картриджи новой серии имеют довольно необычный внешний вид, за который уже получили престижную премию в области дизайна.

Конструкция у звукоснимателей серии Concorde Music одинаковая, различаются модели лишь типом установленной иглы. В картриджах Concorde Music Red она имеет эллиптическую заточку, в модели Blue используется цельный алмаз Nude, также эллиптической формы. На звукосниматель Concorde Music Bronze устанавливается алмазная игла Nude с заточкой Fine Line. Самым дорогим в серии является картридж Concorde Music Black – он комплектуется иглой Shibata; такие традиционно используются в моделях самого высокого класса. Вставки с иглами для всех входящих в линейку картриджей являются взаимозаменяемыми.

Картриджи Ortofon Concorde Music оснащены алюминиевым кантилевером и запатентованной электромагнитной системой Quad-Coil c четырьмя разделёнными полюсными наконечниками. Катушки – из посеребрённого медного провода. Демпфер из запатентованного резинового состава – собственная разработка Ortofon. Модели звукоснимателей новой серии развивают на выходе сигнал в 6 мВ, рекомендованная для них прижимная сила составляет 1,8 грамма. Для установки картриджей на SME-совместимые тонармы не требуются дополнительные инструменты или специальные навыки.



