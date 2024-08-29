ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

MM-картриджи Ortofon Concorde Music


29.08.2024 14:54

 

 

Четыре новые модели MM-картриджей Ortofon серии Concorde Music теперь могут приобрести и российские поклонники винила: картриджи Red, Blue, Bronze и Black поступили в продажу и доступны в магазинах авторизованных дилеров. Картриджи новой серии имеют довольно необычный внешний вид, за который уже получили престижную премию в области дизайна.

 

Конструкция у звукоснимателей серии Concorde Music одинаковая, различаются модели лишь типом установленной иглы. В картриджах Concorde Music Red она имеет эллиптическую заточку, в модели Blue используется цельный алмаз Nude, также эллиптической формы. На звукосниматель Concorde Music Bronze устанавливается алмазная игла Nude с заточкой Fine Line. Самым дорогим в серии является картридж Concorde Music Black – он комплектуется иглой Shibata; такие традиционно используются в моделях самого высокого класса. Вставки с иглами для всех входящих в линейку картриджей являются взаимозаменяемыми.

 

Картриджи Ortofon Concorde Music оснащены алюминиевым кантилевером и запатентованной электромагнитной системой Quad-Coil c четырьмя разделёнными полюсными наконечниками. Катушки – из посеребрённого медного провода. Демпфер из запатентованного резинового состава – собственная разработка Ortofon. Модели звукоснимателей новой серии развивают на выходе сигнал в 6 мВ, рекомендованная для них прижимная сила составляет 1,8 грамма. Для установки картриджей на SME-совместимые тонармы не требуются дополнительные инструменты или специальные навыки.

Связанные новости:
 Полный автомат: Audio-Technica AT-LP70X - 02.08.2024 13:24
 Новые MM-картриджи для «вертушек» Rega Planar - 30.07.2024 05:26
 MM-звукосниматель для балансного подключения - 01.04.2024 15:41
 «Тогдашний» дизайн и нынешние технологии - 16.11.2023 15:49
 От Ortofon к Pro-Ject: Pick It 2M Silver - 29.08.2023 12:03
 Звукосниматель Pro-Ject Pick It S2 MM - 16.11.2022 09:05
 Полуавтоматическая «вертушка» Dual CS 526 - 12.03.2019 13:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007