MM-звукосниматель для балансного подключения

01.04.2024 15:41

Pro-Ject Pick It PRO Balanced (B) – MM-звукосниматель, отличающийся от других интересной особенностью, а именно возможностью балансного подключения к совместимому фонокорректору. Картридж разработан и производится при участии специалистов датской компании Ortofon.



Для реализации балансной схемы подключения используются MC-картриджи, поскольку MM-модели не годятся для этого в силу конструктивных особенностей. Но Pro-Ject Pick It PRO B позволяет создавать полностью балансную (True Balanced) систему для прослушивания винила, и при этом обладает всеми достоинствами звукоснимателей с подвижным магнитом (у него сменный блок иглы и т.д.).



Картридж оснащается алмазной иглой с эллиптической заточкой. На выходе он даёт сигнал 4 мВ, и поэтому совместим с большинством из выпускаемых сегодня моделей фонокорректоров. Pro-Ject Pick It PRO B можно использовать с тонармами небольшой и средней массы, которые оснащаются шеллом со стандартным креплением 1/2 дюйма для картриджа. Резьбовые отверстия упрощают установку звукоснимателя.



