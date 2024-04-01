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MM-звукосниматель для балансного подключения


01.04.2024 15:41

 

 

Pro-Ject Pick It PRO Balanced (B) – MM-звукосниматель, отличающийся от других интересной особенностью, а именно возможностью балансного подключения к совместимому фонокорректору. Картридж разработан и производится при участии специалистов датской компании Ortofon.

 

Для реализации балансной схемы подключения используются MC-картриджи, поскольку MM-модели не годятся для этого в силу конструктивных особенностей. Но Pro-Ject Pick It PRO B позволяет создавать полностью балансную (True Balanced) систему для прослушивания винила, и при этом обладает всеми достоинствами звукоснимателей с подвижным магнитом (у него сменный блок иглы и т.д.).

 

Картридж оснащается алмазной иглой с эллиптической заточкой. На выходе он даёт сигнал 4 мВ, и поэтому совместим с большинством из выпускаемых сегодня моделей фонокорректоров. Pro-Ject Pick It PRO B можно использовать с тонармами небольшой и средней массы, которые оснащаются шеллом со стандартным креплением 1/2 дюйма для картриджа. Резьбовые отверстия упрощают установку звукоснимателя.

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