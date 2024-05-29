М.Мастер почистит и обезвредит

29.05.2024 15:13

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о запуске новых услуг для клиентов фирменных сервис-центров М.Мастер. Теперь в сервис-центры можно принести наушники – мастера почистят их, удалив пыль, и простерилизуют.



Единый центр помощи клиентам М.Мастер оказывает услуги по доставке, установке, настройке и ремонту бытовой электроники, в том числе аудио- и видеотехники, а также другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах. В ремонт принимают как устройства, купленные в собственных магазинах М.Видео и Эльдорадо, так и приобретённые у сторонних продавцов. В частности, можно отремонтировать и почистить наушники и прочие гаджеты производства Apple, Samsung, Huawei, Realme, Xiaomi и др.



На сегодня в нескольких городах России функционируют 13 сервисных центров М.Мастер – они открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске; в ближайшее время список городов пополнит Казань.



