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М.Мастер почистит и обезвредит


29.05.2024 15:13

 

 

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о запуске новых услуг для клиентов фирменных сервис-центров М.Мастер. Теперь в сервис-центры можно принести наушники – мастера почистят их, удалив пыль, и простерилизуют.

 

Единый центр помощи клиентам М.Мастер оказывает услуги по доставке, установке, настройке и ремонту бытовой электроники, в том числе аудио- и видеотехники, а также другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах. В ремонт принимают как устройства, купленные в собственных магазинах М.Видео и Эльдорадо, так и приобретённые у сторонних продавцов. В частности, можно отремонтировать и почистить наушники и прочие гаджеты производства Apple, Samsung, Huawei, Realme, Xiaomi и др.

 

На сегодня в нескольких городах России функционируют 13 сервисных центров М.Мастер – они открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске; в ближайшее время список городов пополнит Казань.

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