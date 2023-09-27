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MMM: «монстр» Musical Fidelity Mx8TT


27.09.2023 08:22

 

 

Новая виниловая «вертушка» Musical Fidelity Mx8TT – настоящий гигант. За базу при разработке этой модели взяли выпущенный в 2002 году фирменный аппарат M1, усовершенствовав применявшиеся при его создании инженерные решения.

 

M8xTT великолепен изнутри и снаружи, надёжен и эффективен. Настраиваемый десятидюймовый тонарм разработан специально для новой модели; он оснащается двумя демпфирующими противовесами. Двигатель проигрывателя соединяется с диском посредством силиконового приводного ремня; производитель обещает «исключительную стабильность вращения». Скорость (33,3 и 45 об/мин) меняется автоматически. Выходные разъёмы: балансный XLR, стандартный линейный RCA.

 

Двуслойное основание M8xTT сделано из низкорезонансного акрила и установлено на четырёх регулируемых по высоте магнитных ножках. Проигрыватель весит больше 31 кг. В продаже новинка появится в конце 2023 года по цене 9999 долларов США. Картридж в комплект поставки не входит; тонарм поддерживает самые разные модели картриджей весом от 6 до 20 г. Проигрыватель Musical Fidelity Mx8TT можно приобрести и без предварительно установленного тонарма.

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