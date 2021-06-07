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MMS Cinema начала продажи продукции Kimber Kable


07.06.2021 10:34

 

 

Компания MMS Cinema, являющаяся структурным подразделением АО «Фирмы ММС» и представляющая в России такие бренды, как KEF, Primare, Procella Audio, Gallo Acoustics, Screen Research и другие, заключила соглашение с американским производителем кабельной продукции Kimber Kable.

 

Основатель бренда – Рэй Кимбер (Ray Kimber). Не будучи первым, кто заметил, что кабели влияют на звук, именно он сделал «ставку на честность»: продукция его компании открыто демонстрировала свою сущность, структуру. В Kimber Kable не стремились спрятать эффективные инженерные решения под декоративной оболочкой и привлечь внимание покупателей яркой упаковкой. С 1979 года главный принцип производства – прозрачность кабеля для сигнала и нечувствительность к внешним наводкам. Для этого был разработан специальный способ плетения, позволивший значительно улучшить качество звучания. Демонстрируя свою продукцию, Кимбер выбирал систему с самыми скромными характеристиками и менял используемые кабели на те, что разработал сам; результат говорил сам за себя.

 

За годы поисков было проведено множество экспериментов с материалами – как самих проводников, так и изоляции, создана и запатентована технология VariStrand (сочетание в одном проводнике жил разного сечения), и т.д. Выбор качественных материалов, оригинальная геометрия кабелей и широчайший ассортимент выпускаемой продукции (десять продуктовых линеек) обеспечил компании громкий успех по всём мире и стабильный спрос. Вся продукция производится в США. Под торговой маркой Kimber Kable выпускаются акустические кабели, аналоговые и цифровые межблочные, силовые и кабели для наушников; производители акустических систем используют Kimber Kable для внутренней разводки своих громкоговорителей.

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