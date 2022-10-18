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Много Лавгроува не бывает…


18.10.2022 09:07

 

 

Результат очередной коллаборации KEF и британского дизайнера Росса Лавгроува (Ross Lovegrove) – полноразмерные накладные наушники KEF Mu7. Новинка – модель с беспроводным подключением и интеллектуальной системой активного шумоподавления, аккумулятором большой мощности и функцией быстрой зарядки.

 

KEF Mu7 оснащаются 40-миллиметровыми полнодиапазонными динамическими излучателями новой конструкции, которые воспроизводят мельчайшие звуковые детали. Звучание – чистое и точное, как в студии, с действительно высоким разрешением благодаря Qualcomm’овской технологии aptX-HD (24 бит / 48 кГц).  Подключение к устройствам Android и iOS осуществляется по Bluetooth (5.1). Технология Clear Voice Capture (cVc) выделяет голос говорящего и сводит к минимуму все другие шумы, улавливаемые микрофоном.

 

У наушников лёгкое и прочное алюминиевое оголовье и амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти; вес и эргономика конструкции точно рассчитаны для обеспечения долгого комфортного ношения. На правом наушнике расположена сенсорная панель управления; она позволяет принимать входящие звонки, управлять воспроизведением аудиозаписей, менять уровень громкости, активировать голосового помощника и т.д. Аккумулятор рассчитан на 40 часов автономной работы KEF Mu7 – при включенном Bluetooth и активном шумоподавлении. За 15 минут наушники зарядятся достаточно для того, чтобы проработать в течение восьми часов. При желании можно подключить аудиокабель – через разъём 3,5 мм – и использовать наушники в привычном проводном режиме. Цвета корпуса: серебристый (Silver Grey) и угольно-серый (Charcoal Grey).

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