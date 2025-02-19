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Много наушников, хороших и разных…


19.02.2025 10:24

 

 

15-16 марта, Санкт-Петербург: выставка Hi-Fi & High End Show ждёт гостей, а гостей ждут «эксклюзивные коллекции винила и высококачественные наушники для настоящих меломанов». Организаторы мероприятия обещают широкий выбор редких пластинок и портативной аудиотехники премиум-класса.

 

Виниловые диски в большом ассортименте будут представлены в залах отелях «Экспресс Садовая», отведённых под экспозицию Hi-Fi Vinyl. Редкие, уникальные и просто очень-очень разные пластинки на выставку привезут компании-участники Atex Vinyl, Living Athmos, Maschina Records, Pult.ru, Stereozona, Vinylshop.by, Мастерские Филипского. Наушники и прочее портативное аудио покажут на своих стендах компании Digital Fruits (комнаты 2086, 2088, 2090, 2092, 2101; продукция Audeze, Aurender, Ferrum, Little Lab, Martin Logan, Mytek Digital, Schiit Audio, Zappiti), Dr.Head (комнаты 2097, 2099; в экспозиции – большой выбор наушников, в том числе кастомные модели и беруши, создающиеся по слепкам ушей), Espace Bureau (комнаты 2098, 2100, 2119 и зал «Адмиралтейский»; продукция Acoustic Solid, Focal, Heco, Naim, Oehlbach), Kennerton Audio Equipment (комната 2072; компания покажет наушники высшего класса собственного производства).

 

Посетить выставку Hi-Fi & High End Show Санкт-Петербург можно бесплатно, при условии заполнения регистрационной анкеты. Если регистрации не будет, за входной билет придётся заплатить 500 рублей.

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