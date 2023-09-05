Много новых TWS-наушников JBL

05.09.2023 15:36

Новые модели полностью беспроводных (TWS) наушников появились в ассортименте компании JBL. Новинки представлены сериями Wave, Tune и Live разной ценовой категории; в каждой – по несколько моделей разного типа. Несмотря на многообразие новых моделей, разобраться в них довольно просто. Все наушники серии имеют одну и ту же цену; в каждой серии есть наушники с названиями Buds, Beam и Flex – к ним добавляются названия серий (например, Wave Buds или Tune Flex; исключение составляет серия Live).



Серия начального уровня Wave рассчитана на тех, кто не может позволить себе большие траты. Wave Buds – стандартные внутриканальные наушники, имеющие форму боба; Wave Beam – наушники c «ножкой» типа “stick-with-tip”; Wave Flex похожи на Beam, но «ножка» у них длиннее (как у Apple AirPods). В первых двух моделях используются восьмимиллиметровые динамические драйверы, в «старшей» модели – динамики диаметром 12 мм. Заряда аккумулятора хватает на восемь часов работы; батарею можно трижды зарядить в футляре, что в общей сложности даёт 32 часа автономной работы.



Серия JBL Tune – более продвинутая: все наушники – с технологией активного шумоподавления (ANC) и с четырьмя микрофонами, а также с функцией подключения к нескольким источникам одновременно. Цена, соответственно, выше; внешне модели имеют те же различия, что и в серии Wave. Tune Buds и Tune Beam – с поддержкой Bluetooth 5.3 и защитой от влаги и пыли IP54; запас автономной работы – 48 часов (12 + 36). В «младшей» модели Tune Buds – драйверы 10 мм, в Tune Beam – 6 мм. Tune Flex – это драйверы 12 мм, Bluetooth 5.2, IPX4, 32 часа автономной работы (8+24).



Что касается самой дорогой серии Live Series (эти наушники дороже Tune в три раза), в ней, в дополнение к Live Pro 2, появились две новые модели: Live Free 2 и Live Flex. Первая – с 10-миллиметровыми динамическими драйверами, фирменной технологией шумоподавления True Adaptive Noise Cancelling, защитой от влаги IPX5 и шестью микрофонами; аккумулятор рассчитан на 35 часов автономной работы (7+28). Модель Live Flex – с неодимовыми драйверами 12 мм, технологией индивидуальной настройки звука Personi-Fi 2.0, технологией True Adaptive Noise Cancelling, поддержкой Bluetooth 5.3 и шестью микрофонами; защита от пыли и влаги IP54, аккумулятор на 40 часов (8+32); футляр наушников поддерживает беспроводную зарядку Qi – через 15 минут подзарядки наушники смогут проработать ещё четыре часа.



