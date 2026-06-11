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Много ретро не бывает


11.06.2026 11:02

 

 

В 2026 году бренду Klipsch исполняется 80 лет. В честь этого знаменательного события компания пополнила фирменную линейку Heritage («Наследие») двумя юбилейными продуктами: моделью Klipschorn в специальном исполнении Limited Edition 80th Anniversary и колонками kO-R2, разработанными при непосредственном участии руководителя дизайн-бюро OJAS Девона Тёрнбулла (Devon Turnbull). 

 

Символизм появления в ассортименте Klipsch именно этих громкоговорителей именно сейчас очевиден. Одна модель подчёркивает приверженность бренда традициям, заложенным основателем компании Полом Клипшем (Paul W. Klipsch), и выполнена в стиле, который прославил торговую марку; вторая свидетельствует о том, что бренд не стоит на месте, следит за трендами и меняется вместе с окружающим миром, а рупорные громкоговорители и сейчас современны и актуальны. 

 

Klipschorn Limited Edition 80th Anniversary – это авторская запатентованная двухполосная конструкция с современным высокочастотным рупором K-5-K, четырёхдюймовыми компрессионными драйверами, «заимствованными» из Klipsch Jubilee, и 15-дюймовым фирменным басовиком K-33-E. Отличительная особенность новинки, как и всех Klipschorn – принцип «помещение, где установлена акустическая система – часть акустической системы»; поставьте колонку в угол комнаты – и получите более глубокий бас. Дополнительные возможности коррекции звука даёт внешний активный кроссовер с регуляторами низких и высоких частот. Klipsch выпустит всего 280 пар таких колонок в отделке Tigerwood и фурнитурой из латуни. Цена пока не объявлена. 

 

Klipsch/OJAS kO-R2 – «потомок» акустической системы kO-R1 Limited Edition, созданной в 2024 году и моментально распроданной. Колонки будут выпущены в количестве 600 пар в отделке Red Oak или Hammertone Silver. Цена: 11995 долларов США за пару.

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