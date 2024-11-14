Модно, спортивно, по-британски…

14.11.2024 16:45

Fred Perry – британский модный бренд одежды и аксессуаров, основанный в 1952 году чемпионом Великобритании по теннису и трёхкратным (подряд) победителем турниров в Уимблдоне Фредом (Фредериком Джоном) Перри. Предполагалось, что под этой торговой маркой будет выпускаться спортивная одежда, но продукция Fred Perry быстро набрала популярность, в первую очередь у представителей субкультуры «модов», или «модернистов» (стильной современной молодёжи, ездившей на скутерах и слушавшей джаз), и перестала напрямую ассоциироваться с миром спорта.



Какое отношение бренд имеет к современному аудио? Как и многие другие торговые марки одежды премиального уровня, Fred Perry периодически выпускает всевозможные аксессуары, которые с удовольствием покупают поклонники бренда. Недавно в ассортименте компании появились полочные акустические системы, которые производит для Fred Perry не менее известный британский производитель Ruark Audio. Колонки MR1, выпущенные ограниченной партией, поддерживают подключение по Bluetooth с aptX, что даёт потребителю возможность прямого стриминга аудиозаписей в CD-качестве со смартфона или планшета. На тканевых грилях вышит лавровый венок – логотип Fred Perry, перекочевавший со спортивных рубашек великого теннисиста на всю продукцию его компании.



Колонки оснащаются светодиодными индикаторами, показывающими, включена ли система и какой вход используется; 75-мм басовиками с неодимовыми магнитами и 20-мм твитерами. Номинальная мощность встроенных усилителей (Linear Class A-B) составляет 20 Вт.



