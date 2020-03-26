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Модные, беспроводные и достанутся не всем…


26.03.2020 14:07

 

 

Компания из Дании Happy Plugs и модный бренд Saint Laurent совместно создали коллекцию гаджетов, в которую в том числе входят две модели полностью беспроводных наушников Happy Plugs Air1 в версии Special Edition. Все модели серии выпущены ограниченным тиражом.

 

True-wireless наушники Happy Plugs Air1, предназначенные для эксклюзивной продажи в онлайн-магазине Saint Laurent, а также в парижском бутике Saint Laurent Rive Droite, выпущены в двух вариантах отделки: Palm Trees («пальмы») и Musical Notes («ноты»). Наушники с поддержкой Bluetooth 5.0 совместимы с iOS- и Android-устройствами, оснащаются парой микрофонов, имеют сенсорное управление, могут управляться с помощью голосовых команд (поддержка Siri и Google Assistant) и работать в автономном режиме до 14 часов. Цена новинки – 210 долларов США.

 

Наушники Air1, представленные в ассортименте Happy Plugs, выпускаются в восьми других цветовых вариантах , включая отделки Leopard («леопард») и Pink Marble («розовый мрамор»). Их розничная цена – 89,99 долларов США.

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