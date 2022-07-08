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Модные чики выбирают Bang & Olufsen


08.07.2022 12:39

 

 

Новый модный аксессуар в осенней коллекции Balenciaga Fall 2022 Couture – сумка-колонка под названием Balenciaga Beaker, которая создана в коллаборации с датским производителем аудиосистем Bang & Olufsen.

 

Подробной информации о том, что собой представляет новинка, как и данных о её цене, пока нет. Известно лишь, что «музыкальная сумка» выпущена ограниченной партией – всего 20 единиц. Сделана она из алюминия, изготавливается на фабрике Bang & Olufsen в датском городе Струэр. Технически сумка представляет собой портативную Bluetooth-колонку, элементы управления которой расположены под ручкой сумки. Цвет – вполне традиционный для устройств этой категории: белый или чёрный.

 

Поскольку в сумке нужно что-то носить, сзади имеется небольшой карман, откидывающийся, как отсек для аудио кассеты – с таким же характерным щелчком. В нём могут поместиться смартфон, кошелек и пара необходимых каждой модной девушке мелочей, вроде карманного зеркальца и тюбика губной помады.

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