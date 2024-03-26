Модный дебют ELAC

26.03.2024 22:57

ELAC выпустил ограниченную партию активных полочных акустических систем Debut ConneX в рамках сотрудничества с модным брендом Adsum (компания из США, которая выпускает повседневную одежду для мужчин).



В пресс-релизе подчёркивается минималистичный облик аудиосистемы, её простота, функциональность и удобство в использовании. Производитель заявляет, что покупатель может рассчитывать на такое же качество звука, которое «принято ожидать от активных акустических систем топового уровня». Debut ConneX – громкоговорители относительно компактные (14 х 24 х 20 см), но мощные; их можно использовать для просмотра фильмов, для воспроизведения звуков компьютерной игры, для домашних вечеринок, в комплекте с диджейской «вертушкой» и т.д.



Мощность каждого из двух встроенных усилителей класса D: 50 Вт. Есть поддержка HDMI ARC (колонки можно напрямую подключить к телевизору и управлять их громкостью с помощью ТВ пульта) и Bluetooth aptX; имеется встроенный фонокорректор, USB вход, поддерживаются файлы до 96 кГц / 24 бит. Можно скачивать музыку с Qobuz, Tidal и Amazon Music HD и подключать к аудиосистеме сабвуфер. Колонки снабжены металлической подставкой; грили съёмные, на магнитах. Корпуса окрашены в белый цвет. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления.



