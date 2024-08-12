Модульный подход: Sun Audio Purified 4 Desktop

12.08.2024 11:35

Компания Sun Audio представила свою новую разработку, аудиосистему Purified 4 Desktop. Комплект типа «подключи и слушай» состоит из полочных/настольных модульных двухполосных акустических систем и маленьких стоек-триподов для установки колонок.



Сама концепция Purified 4 не нова: она рассчитана на аудиофилов, которые предпочитают самостоятельно подбирать внешние кроссоверы и усилители мощности для своей акустики. Новизна предложения Sun Audio заключается в возможности выбора четырёхдюймовых басовых драйверов Purifi Audio, которыми комплектуются колонки, и 25-миллиметровых твитеров BlieSMa. Кроме того, Sun Audio предлагает доукомплектовать систему разработанным в сотрудничестве с инженерами компании Nord Acoustics Hypex NCore усилителем (со встроенными DSP и DAC модулями) и парой компактных сабвуферов Atohm 9.



Сферическая форма корпусов АС обеспечивает равномерное излучение, а внутренний «вкладыш» из алюминия снижает нежелательные резонансы. Внутри корпусов – демпфирующий материал Twaron Angel Hair. Потребителю предлагаются на выбор мидбасовые драйверы – из алюминия или полиэфирного волокна и бумаги, и твитеры, также в двух вариантах (из сплава алюминия и магния или с бериллиевым покрытием). Варианты отделки корпусов колонок: красное дерево или термопластик чёрного цвета.



