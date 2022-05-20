MoFi и HARMAN: новые назначения

20.05.2022 01:36

Компания MoFi Electronics, производитель виниловых проигрывателей, картриджей и фонокорректоров, сообщила о начале сотрудничества с разработчиком акустических систем Эндрю Джонсом (Andrew Jones).



Джонс, работавший на такие известнейшие бренды, как KEF, Infinity, TAD, Pioneer и ELAC, занял в MoFi должность главного конструктора акустических систем. Появление в ассортименте MoFi линейки громкоговорителей будет означать для потребителей возможность построить домашнюю аудиосистему, все компоненты которой, от источника звука до излучателей, изготавливаются одним производителем. Руководство MoFi обещает, что презентация фирменных колонок состоится уже в нынешнем году.



В HARMAN Luxury Audio тоже появилась новая известная фигура: директором инженерного департамента стал Пол Невилл (Paul Neville). Его главная задача – создание новых продуктов, выпускаемых под торговыми марками ARCAM, JBL и JBL Synthesis. До своего перехода в HARMAN Невилл почти 16 лет проработал в компании Naim, в последнее время в должности директора по разработкам и развитию.