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MoGo 2 Pro дебютирует на CES2023


16.12.2022 11:24

 

 

Компания XGIMI объявила, что привезёт на выставку потребительской электроники CES 2023 новую модель портативных проекторов, MoGo 2 Pro.

 

Это портативный Full HD DLP проектор с поддержкой HDR10. Высота устройства – чуть менее 17 см, весит проектор 0,99 г. Размеры проецируемого изображения – до 200 дюймов по диагонали. Световой поток: 350 ISO люмен. Проектор с двухдиапазонным Wi-Fi работает под управлением Android TV, оснащается портом HDMI с функцией ARC и динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Audio, может питаться от сети или встроенного аккумулятора (2,5 часа в автономном режиме на одной зарядке), имеет 16 ГБ встроенной памяти. Фирменная технология Intelligent Screen Adaptation (ISA) последнего поколения обеспечивает улучшенную автофокусировку и коррекцию трапецеидальных искажений. Настраиваемый датчик 3D ToF позволяет получить «идеальное изображение для любой ситуации».

 

Информации о цене пока нет, но известно, что новинка – устройство начальной ценовой категории. Проектор MoGo Pro, который XGIMI выпускает в настоящее время, стоит 399 долларов США.

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