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Mola Mola Kula


19.01.2021 14:07

 

 

Компания Mola Mola базируется в Нидерландах. Её специализация – High-End компоненты, которые отличает не только высокие качество и технологичность, но и довольно необычный внешний вид. Недавно в линейке фирменных продуктов Mola Mola появился первый интегральный усилитель.

 

Новинка получила название Kula. Она создана на базе шасси предусилителя Makua и имеет такую же изогнутую верхнюю панель. Мощность устройства: 2 х 150 Вт / 8 Ом или 2 х 300 Вт / 4 Ом. Двухканальный усилитель оснащается тремя парами балансных и тремя – несимметричных (single-ended) входных разъёмов, опционально может комплектоваться встроенным MC/MM фонокорректором и ЦАП с пятью цифровыми входами: USB, оптическим, AES, терминалом Roon Ready и Bluetooth. Управление усилителем осуществляется с помощью пульта Premium Remote (не входит в комплект поставки) или мобильного приложения Mola Mola.

 

В России продукция бренда официально пока не представлена. Для того, чтобы российские потребители имели представление о стоимости компонентов Mola Mola, приводим розничные цены в Великобритании: усилитель Kula стоит там 9999 фунтов стерлингов, а модули ЦАП и фонокорректора можно приобрести дополнительно за 5999 и 1799 фунтов соответственно.

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