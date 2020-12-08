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Молчание – золото. Но есть проблема…


08.12.2020 13:26

 

 

Всё новые и новые исследования свидетельствуют о том, что популярность «умных» громкоговорителей растёт день ото дня. С не меньшей частотой появляется информация о том, что эти устройства представляют нешуточную угрозу цифровой безопасности и частной жизни их владельцев.

 

Очередное доказательство появилось после эксперимента, в ходе которого учёные пытались выяснить, как ведёт себя «умная» колонка, если рядом с ней кто-то набирает текст на смартфоне. Оказалось, что и в этом случае существует опасность подслушивания, и, следовательно, возможного использования полученных данных против человека.

 

Хорошая новость заключается в том, что точность распознавания звуков (имеются в виду звуки нажатия на экран смартфона) в этом случае довольна низка – в отличие от ситуаций, когда смарт-спикер слушает человеческие голоса. Однако при желании гаджет можно настроить, чтобы он шпионил за своим владельцем более эффективно. Для этого нужно иметь доступ к микрофону колонки или уже сделанным записям и знать, какую модель смартфона использует «разрабатываемый» объект. Учёные полагают, что производителям смартфонов следует предусмотреть защиту от подобных действий, например, сделать так, чтобы при наборе текста или символов на сенсорном экране смартфон издавал дополнительные звуки.

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