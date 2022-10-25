Молот Тора «выковали» в Analog Renaissance

25.10.2022 11:08

Mjöllnir («мьёльнир») Clamp – новинка производства компании Analog Renaissance, прижим для виниловых пластинок средней тяжести. Недавно аксессуар появился в продаже в российских аудиосалонах.



Прижим Analog Renaissance Mjöllnir Clamp весит 354 грамма. Глубина отверстия под шпиндель составляет 17 мм. За счёт своей массы прижим эффективно гасит вибрации пластинки, в результате чего звучание проигрывателя ставится более детальным и сбалансированным.



Прижим Analog Renaissanse Mjöllnir Clamp – универсальный аксессуар, использование которого исключает разбалансировку диска при установке на него прижима. Mjöllnir Clamp сделан из алюминия (его вытачивают на станке с ЧПУ); на верхнюю часть нанесено кожаное покрытие с логотипом Analog Renaissanse. Основание прижима – из каучука, оно защищает этикетку пластинки от повреждений и обладает демпфирующими свойствами. Цвет прижима – чёрный. Прижимы Analog Renaissanse Mjöllnir Clamp изготавливают в России; розничная цена составляет 6000 рублей.



