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Молот Тора «выковали» в Analog Renaissance


25.10.2022 11:08

 

 

Mjöllnir («мьёльнир») Clamp – новинка производства компании Analog Renaissance, прижим для виниловых пластинок средней тяжести. Недавно аксессуар появился в продаже в российских аудиосалонах.

 

Прижим Analog Renaissance Mjöllnir Clamp весит 354 грамма. Глубина отверстия под шпиндель составляет 17 мм. За счёт своей массы прижим эффективно гасит вибрации пластинки, в результате чего звучание проигрывателя ставится более детальным и сбалансированным.

 

Прижим Analog Renaissanse Mjöllnir Clamp – универсальный аксессуар, использование которого исключает разбалансировку диска при установке на него прижима. Mjöllnir Clamp сделан из алюминия (его вытачивают на станке с ЧПУ); на верхнюю часть нанесено кожаное покрытие с логотипом Analog Renaissanse. Основание прижима – из каучука, оно защищает этикетку пластинки от повреждений и обладает демпфирующими свойствами. Цвет прижима – чёрный.  Прижимы Analog Renaissanse Mjöllnir Clamp изготавливают в России; розничная цена составляет 6000 рублей.

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