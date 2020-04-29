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Monitor Audio: акустика Bronze шестого поколения


29.04.2020 11:55

 

 

В продаже появились акустические системы Monitor Audio Bronze 6G. В серию входят восемь моделей, в том числе специальная колонка Bronze AMS создания высотных каналов в системах Dolby Atmos. Все громкоговорители подходят для использования в составе как стерео комплекта, так и домашнего кинотеатра любой конфигурации.

 

«Бронзовая» линейка Monitor Audio впервые вышла на рынок в конце 1990-х годов. В моделях шестого поколения применяются динамики новой конструкции с фирменными C-CAM диффузорами. Дюймовый твитер внешне не изменился, но его подвес был переработан подвес, чтобы увеличить чувствительность (выше 10 кГц) и детальность. А ещё у него появились новый волновод UD Waveguide и более глубокая посадка, для лучшего временнОго согласования с вуфером.

 

Форма диффузоров СЧ/НЧ-динамиков изменена на коническую, что улучшает контроль за перемещением мембраны. В старших напольной и полочной моделях теперь используется восьмидюймовый динамик. Корзины динамиков отливаются из пластика и крепятся – традиционно для Monitor Audio – к задней панели корпуса, что увеличивает его жёсткость. Сами корпуса собираются из панелей MDF толщиной 15 мм; передняя панель ещё толще – 21 мм.

 

Вариантов отделки четыре: виниловая плёнка чёрного цвета или под орех комбинируется с тёмно-серой фронтальной панелью, а белая или фактурная серая плёнка – со светло-серой панелью. Металлические опоры снабжены регулируемыми шипами или ножками, защитная сетка – на магнитах.

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