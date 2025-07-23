Monitor Audio Bronze седьмого поколения

23.07.2025 00:21

История «бронзовой» серии акустических систем Monitor Audio насчитывает 26 лет. Линейка появилась в 1999 году – как первая бюджетная серия фирменных громкоговорителей. «Затишье» после выхода на рынок колонок Bronze 6G продолжалось пять лет. Седьмое поколение, обозначаемое символами 7G – это по-прежнему высокое качество и надёжность. И качественно новый состав.

В обновлённой линейке – пять моделей акустических систем. Вместо традиционных двух пар полочных и напольных колонок в серии Bronze 7G представлены одна полочная модель (Bronze 50 7G), одна напольная (Bronze 300 7G), АС центрального канала (Bronze C150 7G), универсальный настенный LCR-громкоговоритель (Bronze On-Wall 7G) и Atmos-модуль (Bronze AMS 7G). Последний оснащается четырёхдюймовым вуфером, остальные же устройства серии комплектуются более крупными шестидюймовыми басовиками новой конструкции: с новыми подвесами, центрирующими шайбами и увеличенными в диаметре почти на 15% звуковыми катушками. Результат: увеличенные глубина и скорость баса, чувствительность и мощность.

Порты фазоинверторов: HiVe (High Velocity) второго поколения; они сделаны из термопластичного полимера и расположены на тыловых панелях АС. Трубы – с продольными канавками, они устраняют турбулентность и увеличивают скорость воздушного потока. Передние панели корпусов теперь фанерные. Динамики крепятся «сквозным болтом», что значительно увеличивает жёсткость всей конструкции. Отделка – матовой виниловой плёнкой, чёрного или белого цветов или имитирующей древесину ореха.



