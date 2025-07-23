ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Monitor Audio Bronze седьмого поколения


23.07.2025 00:21

 

 

История «бронзовой» серии акустических систем Monitor Audio насчитывает 26 лет. Линейка появилась в 1999 году – как первая бюджетная серия фирменных громкоговорителей. «Затишье» после выхода на рынок колонок Bronze 6G продолжалось пять лет. Седьмое поколение, обозначаемое символами 7G – это по-прежнему высокое качество и надёжность. И качественно новый состав.

 

В обновлённой линейке – пять моделей акустических систем. Вместо традиционных двух пар полочных и напольных колонок в серии Bronze 7G представлены одна полочная модель (Bronze 50 7G), одна напольная (Bronze 300 7G), АС центрального канала (Bronze C150 7G), универсальный настенный LCR-громкоговоритель (Bronze On-Wall 7G) и Atmos-модуль (Bronze AMS 7G). Последний оснащается четырёхдюймовым вуфером, остальные же устройства серии комплектуются более крупными шестидюймовыми басовиками новой конструкции: с новыми подвесами, центрирующими шайбами и увеличенными в диаметре почти на 15% звуковыми катушками. Результат: увеличенные глубина и скорость баса, чувствительность и мощность.

 

Порты фазоинверторов: HiVe (High Velocity) второго поколения; они сделаны из термопластичного полимера и расположены на тыловых панелях АС. Трубы – с продольными канавками, они устраняют турбулентность и увеличивают скорость воздушного потока. Передние панели корпусов теперь фанерные. Динамики крепятся «сквозным болтом», что значительно увеличивает жёсткость всей конструкции. Отделка – матовой виниловой плёнкой, чёрного или белого цветов или имитирующей древесину ореха.

Связанные новости:
 Белее белого: Monitor Audio Studio 89  - 08.07.2025 17:00
 Monitor Audio: звук Hi-Fi – на улице и дома - 30.07.2024 09:53
 Monitor Audio: возвращение к истокам - 03.07.2024 15:47
 Monitor Audio: новые усилители серии Custom Installation  - 30.06.2023 11:59
 Monitor Audio Hyphn: акустика без компромиссов - 05.05.2023 10:39
 Мириады звёзд хай-фая... - 20.03.2023 10:10
 Новые «топы» Monitor Audio  - 08.02.2022 16:07
 «Серебро» в седьмом поколении: Monitor Audio Silver 7G  - 16.11.2021 09:44
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007